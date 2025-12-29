ईरानी सेना दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार

ईरानी सेना ने 2009 के फितने के खिलाफ जनता की सूझबूझपूर्ण ऐतिहासिक एकता की सालगिरह के मौके पर अपने विशेष बयान में घोषणा की है कि वह ईरानी राष्ट्र की रक्षा और दुश्मन के किसी भी गलत कदम का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है।

इस्लामिक ईरान की सेना ने 2009 में हुए फितने के खिलाफ जनता की सूझबूझपूर्ण ऐतिहासिक एकता की सालगिरह के अवसर पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए देश की रक्षा और किसी भी प्रकार की दुश्मनी का डटकर सामना करने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की ।

क्षेत्र की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेना ने घोषणा की है कि वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और हर समय सतर्क है ताकि देश की रक्षा कर सके और देश की भौगोलिक अखंडता, स्वतंत्रता और इस्लामी शासन प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

सेना सर्वोच्च कमांडर आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामेनेई के दूरदर्शी नेतृत्व में काम करती है और दुश्मनों के खिलाफ एक अजय पहाड़ की तरह दृढ़ और मजबूत इरादों के साथ खड़ी है। सेना ने अपने बयान के अंत में दुश्मनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती का जवाब अत्यंत कठोर और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के रूप में दिया जाएगा।

इससे पहले ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने भी एक अलग बयान जारी करते हुए कहा था कि वे देश या जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं देंगे। जनरल स्टाफ ने चेतावनी दी कि दुश्मन की तरफ से किसी भी नई दुश्मनी या दुस्साहस का सामना पहले से कहीं अधिक कठोर और प्रभावी जवाब के जरिए किया जाएगा।