ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर सीरिया पर हमला करते हुए 5 सीरियन युवकों का अपहरण कर लिया है।

जायोनी बलों ने दक्षिणी कुनैत्रा के उपनगरीय क्षेत्र में हमला कर खेतों मे काम कर रहे कम से कम पाँच सीरियाई युवकों को हिरासत में ले लिया।

ज़ायोनी सेना द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी युवक दरआ के निवासी हैं, जिन्हें ज़ायोनी बलों ने तल अल-अहमर अल-ग़रबी के सैन्य अड्डे में स्थानांतरित कर दिया है, हालाँकि उनके बारे में अधिक विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं।

पिछले सप्ताह की शुरुआत में भी कब्जाधारी ज़ायोनी सेना ने कुनैत्रा के उत्तरी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गाँव तरन्ज़ह पर हमला किया था और जबाथा अल-खशब के उपनगरीय क्षेत्रों तक आगे बढ़ गई थी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी बार-बार की जाने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा है।

याद रहे कि दक्षिणी सीरिया में कुनैत्रा के उपनगरीय क्षेत्रों, विशेष रूप से कब्जे वाले गोलान के पास कृषि भूमि और सीमावर्ती पट्टी में ज़ायोनी बलों द्वारा छापे और गिरफ्तारियाँ वर्षों से जारी हैं। इन कार्रवाइयों में अक्सर सीरियाई युवकों और किसानों को विभिन्न बहानों से निशाना बनाया जाता है।