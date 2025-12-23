ईरान दिसंबर के अंत में अंतरिक्ष में भेजेगा तीन सैटेलाइट

ईरान अपने तीन महत्वपूर्ण उपग्रहों तुलू-3, ज़फ़र-2 और कौसर1.5 को अगले सप्ताह रूस के अंतरिक्ष केंद्र से सोयुज़ रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजेगा।

28 दिसंबर को ईरान के तीन आधुनिक उपग्रहों को सोयुज़ रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ताकि पृथ्वी की निगरानी, फसलों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर ढंग से आँकलन किया जा सके। पिछले दिन, इन उपग्रहों को रॉकेट के साथ जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

तुलू-3 ईरान का सबसे भारी और पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट है, जिसका वज़न लगभग 150 किलोग्राम है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया है, जिसमें सादी तस्वीरों की सटीकता 5 मीटर और रंगीन तस्वीरों की सटीकता लगभग 10 मीटर है। खेतों और फसलों की निगरानी, जल संसाधनों, बाढ़ और सूखे की निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और मानचित्रण के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा।

ज़फ़र-2 सैटेलाइट पृथ्वी की सतह की निगरानी और प्राकृतिक संसाधनों की जांच के लिए बनाया गया है। यह उपग्रह फसलों, जंगलों, पानी के संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा।

कौसर-1.5, कौसर-1 और हुदहुद-1 के बाद तैयार होने वाला दूसरा मॉडल है। यह उपग्रह मुख्य रूप से कृषि निगरानी के लिए बनाया गया है और इंटरनेट उपकरणों से डेटा एकत्र करने में भी उपयोग होगा।

यह तीनों सैटेलाइट ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। इनके भेजे जाने के बाद पृथ्वी, पानी और फसलों की बेहतर निगरानी संभव होगी।