सीरिया में सत्ता संघर्ष तेज़, जौलानी और सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेज के लड़ाके भिड़े 

शाम के विभिन्न स्रोतों ने उत्तरी अलेप्पो में कुर्दिस्तान सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) और जौलानी से जुड़े सशस्त्र तत्वों के बीच भारी झड़पों की सूचना दी है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।

स्थानीय स्रोतों के मुताबिक, SDF और जौलानी की कमान वाले समूहों के बीच अलेप्पो के उत्तरी इलाकों में फलक शेहान और अल-लैरमून के पास टकराव हुआ। झड़पों के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ हल्के और मध्यम हथियारों का इस्तेमाल किया।

वहीं, अल-अख़बारिया के संवाददाता ने भी पुष्टि की है कि अलेप्पो के शेख मकसूद और अल-अशरफ़िया इलाकों में जौलानी बलों और SDF के बीच रुक-रुक कर झड़पें जारी रहीं। SDF के स्नाइपर्स ने शेहान के पास एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया, जिससे इलाके में डर और भय फैल गया।

स्थानीय स्रोतों के अनुसार, अलेप्पो के पूर्व में स्थित दैर हाफ़िर के आसपास भी सशस्त्र झड़पें हुईं, जहाँ जौलानी से जुड़े तत्व और अमेरिकी समर्थित SDF बल आमने-सामने आए।

इससे पहले, सीरियाई मीडिया ने बताया था कि SDF के तत्वों ने अल-तबक़ा इलाके से अपना सैन्य सामान ले जाते हुए दैर हाफ़िर के पास सैन्य चौकियों के आसपास अपनी स्थिति मजबूत की थी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया।

स्पष्ट रहे कि सीरिया के उत्तरी और पूर्वी इलाके कई महीनों से SDF और जौलानी से जुड़े गुटों के बीच लगातार झड़पों का केंद्र बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम समझौते भी इन टकराव की घटनाओं को रोकने में विफल रहे हैं।