तुर्की की घेराबंदी तेज़, यूनानी द्वीपों और साइप्रस में बनेंगे जायोनी सैन्य अड्डे 

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के जायोनी प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क़ुद्स में यूनान के प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसका उद्देश्य तुर्की के खिलाफ नए क्षेत्रीय गठबंधन का गठन करना है।

नेतन्याहू ने इस बैठक में दावा किया कि वह उक्त पक्षों के सहयोग और बल के उपयोग से शांति और स्थिरता प्राप्त करेंगे। नेतन्याहू ने तुर्की को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग अपने साम्राज्य के पुनर्निर्माण के भ्रम में हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा।

नेतन्याहू ने दावा किया कि जायोनी राज्य किसी भी पक्ष के साथ संघर्ष नहीं चाहता बल्कि इसके विपरीत शांति और स्थिरता चाहता है। उन्होंने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और यूनान और साइप्रस के साथ अन्य साझा मुद्दों पर सहयोग का दावा करते हुए कहा कि वह आशा करते हैं कि इस गठबंधन को परीक्षण में नहीं डाला जाएगा।