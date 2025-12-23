ईरान और जॉर्जिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत : पीज़िशकियान

तहरान में जॉर्जिया के लिए ईरान के नए राजदूत से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मसऊद पीज़िशकियान ने ईरान और जॉर्जिया के बीच आवाजाही और आर्थिक सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया।

उन्होंने नए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बदलावों में काकेशस की रणनीतिक भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज की दुनिया में यह क्षेत्र एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संचार मार्गों में से एक है। राष्ट्रपति पीज़िशकियान ने जॉर्जिया सहित इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ सहयोग और आपसी संबंध बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने ईरान और जॉर्जिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए इन रिश्तों को देशों के बीच आपसी संवाद का हिस्सा और टिकाऊ सहयोग बढ़ाने के लिए एक कीमती संपत्ति बताया।

जॉर्जिया के लिए ईरान के नए चुने गए राजदूत अली मोजानी ने इस मौके पर अपने मिशन के लक्ष्यों, योजनाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और इस बात पर जोर दिया कि वह काकेशस क्षेत्र में ईरान की स्थिति को बेहतर बनाने और इस देश के साथ दोस्ताना संबंध बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।