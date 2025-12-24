गज़्ज़ा में ज़ायोनी हमले जारी, शहीदों की संख्या 70942 से पार

गज़्ज़ा पट्टी पर फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 शहीदों और 3 घायलों को अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, पंजीकृत शहीदों में से हालिया हमलों में एक व्यक्ति शहीद हुआ और चार लोगों को ध्वस्त इमारतों के मलबे से निकाला गया।

गज़्ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई शहीद अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर दबे हुए हैं और सुरक्षित पहुंच न होने के कारण बचाव दल अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि 11 अक्टूबर को युद्धविराम की घोषणा के बाद से ज़ायोनी हमलों में शहीदों की कुल संख्या 406 और घायलों की कुल संख्या 1,118 हो गई है। इस दौरान 653 शहीदों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं।

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को गज़्ज़ा के खिलाफ जायोनी सरकार की नरसंहार युद्ध की शुरुआत से अब तक शहीदों की संख्या 70,942 और घायलों की संख्या 171,195 तक पहुंच गई है।

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण एक इमारत ढहने के नतीजे में एक नागरिक शहीद हुआ है और इस घटना के साथ ही ठंड की लहर और बारिश के दौरान इमारतें ढहने से शहीद होने वालों की संख्या 16 हो गई है।