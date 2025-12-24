ईरान कभी भी दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ईरानी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने अमेरिकी प्रतिनिधि के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि ईरान अपनी भूमि पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता।
इरवानी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि के जवाब में कहना है कि हम किसी भी निष्पक्ष और सार्थक वार्ता का सम्मान करते हैं। हालांकि, तथाकथित शून्य संवर्धन नीति पर जोर एनपीटी के सदस्य के रूप में ईरान के अधिकार से पूरी तरह विरोधाभासी है।
उन्होंने आगे कहा कि यह व्यवहार दर्शाता है कि वे निष्पक्ष वार्ता नहीं चाहते, बल्कि अपने पहले से निर्धारित इरादों को ईरान पर थोपना चाहते हैं। ईरानी राजनयिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेहरान दबाव या धमकियों के सामने नहीं झुकेगा, और न ही किसी की धमकियों से ब्लैकमेल होगा।
ईरान बार-बार कह चुका है कि वह परमाणु हथियारों की तलाश में नहीं है, और उसकी परमाणु प्रौद्योगिकी केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इसके अलावा, इस्लामी क्रांति के नेता का एक फतवा भी है जो बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार रखने और उनके उपयोग को धार्मिक रूप से वर्जित घोषित करता है।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान अपनी भूमि पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता।
प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ईरानी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने अमेरिकी प्रतिनिधि के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि ईरान अपनी भूमि पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता।
आपकी टिप्पणी