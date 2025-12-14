संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के समापन में भाग लेने इराक पहुँचे गुटेरेश 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश आज इराक़ की राजधानी बग़दाद पहुँचे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की इराक़ सहायता मिशन (यूनामी) के आधिकारिक समापन समारोह में भाग लेना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव शनिवार सुबह बग़दाद पहुँचे। यह यात्रा यूनामी मिशन की औपचारिक समाप्ति की घोषणा के लिए की गई है। यह एक राजनीतिक मिशन था, जिसने वर्ष 2003 में इराक़ में पूर्व तानाशाह सद्दाम के शासन के पतन के बाद देश में कार्य करना शुरू किया था।

“संयुक्त राष्ट्र इराक़ सहायता मिशन”, क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मिशनों में से एक रहा है। इसका उद्देश्य इराक़ सरकार को राष्ट्रीय संप्रभुता मजबूत करने, संवैधानिक संस्थानों का समर्थन करने, राजनीतिक प्रक्रियाओं के विकास और देश के प्रशासन में सुधार करने में सहायता देना था।

यूनामी मिशन की समाप्ति इराक़ सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद की गई है। इराक़ी अधिकारियों का कहना है कि आंतरिक प्रशासन, राजनीतिक और सुरक्षा प्रबंधन में सरकार की क्षमताओं में वृद्धि और सरकारी संस्थाओं की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति को देखते हुए अब इस मिशन की आवश्यकता नहीं रह गई है।