 ईरान-चीन-सऊदी अरब वार्ता की चौथी बैठक की मेजबानी करेगा बीजिंग

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवानची ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता की पहल आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता का चौथा दौर जल्द ही चीनी राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जाएगा।

ईरान, सऊदी अरब और चीन की त्रिपक्षीय समिति की तीसरी बैठक, जिसे बीजिंग समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था, 9 दिसंबर को तेहरान में आयोजित की गई थी।

इस सत्र की अध्यक्षता तख्त रवानची ने की थी और इसमें सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल-खरेजी और चीन के उप विदेश मंत्री मियाओ देवु ने भाग लिया था।