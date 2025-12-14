सिडनी में बड़ी दुर्घटना, हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग, 10 लोगों की मौत

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बड़ा हादसा हुआ है। बॉन्डी बीच पर यहूदियों के हनुक्का कार्यक्रम में मास शूटिंग हुई है, इसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हुए हैं। मामले में अब तक दो लोगों को कस्टडी में लिया गया है।

इस मास शूटिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बॉन्डी में जो तस्वीर सामने आई है, वो चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही हैं। मेरी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुआ है।

