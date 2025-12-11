ईरान के खिलाफ अमेरिका की नीतियाँ मूर्खतापूर्ण 

मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ईबीएनए से बातचीत में ईरान के खिलाफ अमेरिका की 'मूर्खतापूर्ण रणनीति' का वर्णन करते हुए कहा कि ईरान में शासन प्रणाली को बदलने की नीति में बदलाव के बाराक के दावे झूठे हैं

अमेरिका के सीरिया में विशेष प्रतिनिधि टॉम बाराक ने नेशनल पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाशिंगटन ने दो बार ईरान की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है, लेकिन इन प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की वर्तमान नीति व्यवस्था परिवर्तन पर केंद्रित नहीं है और मतभेदों को क्षेत्रीय वार्ता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प ने पहले ही ईरान के खिलाफ ज़ायोनी हमलों में अमेरिकी भूमिका स्वीकार की थी।

अमेरिकी शोधकर्ता और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम बीमन ने ईबीएनए समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में इन बयानों का मूल्यांकन करते हुए जोर देकर कहा कि वाशिंगटन की नीति में व्यावहारिक रूप से कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि तख्तापलट के उद्देश्य से आर्थिक दबाव, प्रतिबंध, अलगाव और सामाजिक असंतोष पैदा करने की रणनीति जॉर्ज बुश की सरकार से लेकर अब तक जारी है और अभी भी अमेरिकी नव-रूढ़िवादियों और प्रभावशाली थिंक टैंकों का समर्थन प्राप्त है; भले ही इस रणनीति का कभी कोई परिणाम नहीं निकला।

बीमन ने बाराक के ट्रम्प की ईरान के साथ वास्तविक बातचीत के लिए तैयार होने के दावे को एक राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प का नजरिया अपनी मर्जी थोपने और दबाव बनाने का है और वह ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने, सुविधाओं को नष्ट करने, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भंग करने और प्रतिरोध समूहों के समर्थन को समाप्त करने जैसी शर्तों को वार्ता से पहले की शर्तों के रूप रखते हैं; ये ऐसी शर्तें हैं जिनका वार्ता से कोई मतलब नहीं है और सीधे तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की ओर ले जाती हैं।

इराक और अफगानिस्तान जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए इस प्रोफेसर ने कहा कि 'तख्तापलट के लिए लोगों के जीवन को दयनीय बनाने' की रणनीति कभी प्रभावी नहीं रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद, अमेरिका के विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर ईरान सरकार को बदलने की इच्छा अभी भी बनी हुई है और यहां तक कि विदेशों में रहने वाले कुछ ईरानी भी इसी उद्देश्य की पूर्ति की आशा में ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं।