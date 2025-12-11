सीरिया में कभी भी भड़क सकता है आंतरिक युद्ध 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीरिया के राजनीतिक कार्यकर्ता तारिक अल-अहमद ने देश में बढ़ती संप्रदाय आधारित राजनीति और आंतरिक विभाजन के बारे में चेतावनी दी। अल-अहमद ने कहा कि सीरिया एक खतरनाक स्थिति में खड़ा है, जहाँ हर पल क़बायली संघर्ष और गंभीर संकट हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि अल-जौलानी के नेतृत्व वाले तत्वों की कार्रवाइयों के कारण देश में क़बायली विभाजन और आंतरिक मतभेद बहुत बढ़ गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश में फैसले जनता की इच्छाओं के बजाय सैन्य दृष्टिकोण से लिए जा रहे हैं। पूर्व न्यायिक कर्मचारियों को जेल में डालना मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है।

तारिक अल-अहमद ने बताया कि देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अत्याचार और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। जनता सीरिया को एक नागरिक, लोकतांत्रिक और संप्रदाय आधारित सोच से मुक्त देश बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाला चरण या तो शांति और स्थिरता की ओर जाएगा या फिर देश में क़बायली संकट और गहरा जाएगा।

