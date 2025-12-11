तुर्कमेनिस्तान में मिलेंग ईरान और रूस के नेता 

ईरान के राष्ट्रपति मसऊद पिज़िश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में मिलने वाले हैं।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन 11 और 12 दिसंबर को तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। पुतिन वहाँ उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जो अंतरराष्ट्रीय "शांति और भरोसा वर्ष", "अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता दिवस" और तुर्कमेनिस्तान की स्थायी निष्पक्षता के 30 साल पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे हैं।

उसी समय ईरान के राष्ट्रपति पिज़िश्कियान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक आधिकारिक मुलाकात भी तय है, जो अश्गाबात में होगी।

