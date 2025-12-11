संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान-ईरान सीमा पर अपनी गतिविधियाँ फिर शुरू कीं

अहलुल बैत अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एबीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि तालिबान द्वारा अफगान महिला कर्मचारियों पर प्रतिबंध बढ़ाने के कारण हाल में अपनी गतिविधियों बंद करने के बाद, वह अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर अपने कुछ कार्यक्रम फिर से शुरू करने में सफल हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वयक, टॉम फ्लेचर ने बताया कि यह निर्णय तब लिया गया जब अक्टूबर के अंत में तालिबान ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत ईरान द्वारा वापस भेजे गए अफगान लोगों के कैम्प में महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में फ्लेचर ने कहा कि तब से, हम स्वास्थ्य विभाग की कुछ महिला कर्मचारियों को वापस लाने और कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं को सीमित रूप से फिर से शुरू करने में सक्षम हुए हैं; लेकिन अन्य गतिविधियाँ अभी भी अस्थायी रूप से निलंबित हैं। उन्होंने तालिबान से संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत अफगान महिलाओं के खिलाफ सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। फ्लेचर ने जोर देकर कहा: "कार्यस्थल पर महिलाओं की अनुपस्थिति अफगान महिलाओं के खिलाफ अस्वीकार्य प्रतिबंधों की एक और दर्दनाक याद दिलाती है।

फ्लेचर ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में 3.7 मिलियन बच्चों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है, जिनमें से 1.7 मिलियन बच्चे मौत के खतरे में हैं अगर उनका इलाज नहीं किया गया। इस स्थिति के परिणाम विनाशकारी होंगे।