कॉलंबिया के राष्ट्रपति को ट्रम्प की खुली धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉलंबिया के खिलाफ अपनी धमकियों को और तेज करते हुए चेतावनी दी कि कॉलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ वॉशिंगटन की अगली बड़ी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने कहा कि वह पेत्रो के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन तुरंत ही उनका लहजा सख्त हुआ एक सीधी धमकी में बदल गया। ट्रम्प ने कहा कि कॉलंबिया बहुत अधिक मात्रा में नशीली दवाएँ तैयार करता है। इसलिए पेत्रो को समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो वह अगला लक्ष्य होंगे। बहुत जल्द अगला लक्ष्य।
इन बयानों से पता चलता है कि ट्रम्प ने पेत्रो के खिलाफ अपने रुख को काफी आक्रामक बना लिया है। इसी हफ्ते उन्होंने अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, जो अब तक मुख्य रूप से वेनेज़ुएला में चल रही थी, भविष्य में मैक्सिको और कॉलंबिया तक भी बढ़ सकती है।
ट्रम्प कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाली नौकाओं पर हमलों की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने वेनेज़ुएला के तट के पास अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती भी बढ़ाई है ताकि वहाँ की सरकार पर दबाव डाला जा सके और राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया जा सके।
हालाँकि ट्रम्प स्पष्ट रूप से पेत्रो को सत्ता से हटते देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद धमकियों को लागू करने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि कॉलंबिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ एक बार का होता है और मई 2026 में वहाँ नए राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं।
कॉलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ वॉशिंगटन की अगली बड़ी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉलंबिया के खिलाफ अपनी धमकियों को और तेज करते हुए चेतावनी दी कि कॉलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ वॉशिंगटन की अगली बड़ी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने कहा कि वह पेत्रो के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन तुरंत ही उनका लहजा सख्त हुआ एक सीधी धमकी में बदल गया। ट्रम्प ने कहा कि कॉलंबिया बहुत अधिक मात्रा में नशीली दवाएँ तैयार करता है। इसलिए पेत्रो को समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो वह अगला लक्ष्य होंगे। बहुत जल्द अगला लक्ष्य।
आपकी टिप्पणी