कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी कार्रवाईयां वैश्विक शांति के लिए खतरा 

ईरानी राष्ट्रपति मसऊद पीज़िशकियान और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच टेलीफोन वार्ता हुई जिसमें ईरान ने कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों की आलोचना की।

ईरान ने इस वार्ता में एक बार फिर कैरिबियाई क्षेत्र और वेनेजुएला के तट के निकट अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती का कड़ा विरोध करते हुए इस कदम को "गैरकानूनी" और वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया। ईरान ने वेनेजुएला की सरकार और जनता के साथ पूर्ण एकजुटता की घोषणा करते हुए दोनों देशों के के बीच मजबूत साझेदारी पर बल दिया।

वहीं वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ने ईरान के समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए अमेरिकी कार्रवाइयों को "उत्तेजक और अनावश्यक" बताया।

बता दें कि कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका मादुरो सरकार को अलोकतांत्रिक मानता है और आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, जबकि वेनेजुएला इन कदमों को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है।