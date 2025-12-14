सऊदी युवराज ने बार्सिलोना क्लब खरीदने की इच्छा जताई।



स्पेनिश क्लब बार्सिलोना पिछले कुछ वर्षों में कई वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे 'कैम्प नोउ' स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए उन्हें अपने प्रायोजक से मदद लेनी पड़ी है ताकि स्टेडियम के नाम के साथ प्रायोजक ब्रांड का नाम जोड़ा जा सके।

इसी संबंध में स्पेनिश पत्रकार 'फ्रांसिस्को गैलार्डो' ने खबर देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बार्सिलोना क्लब खरीदने के लिए 10 अरब यूरो का आश्चर्यजनक प्रस्ताव देने का इरादा रखते हैं।

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब कैटलन क्लब पर 2.5 अरब यूरो से अधिक का कर्ज है जिसका भुगतान करना बहुत मुश्किल है, और इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए वर्तमान में एकमात्र बाधा क्लब के सदस्य हैं।