गज़्ज़ा में नरसंहार ऐतिहासिक और अभूतपूर्व 

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्ला सय्यद साजिद अली नकवी, पाकिस्तान की शिया उलमा परिषद के अध्यक्ष, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्व दिवस, मानवाधिकार दिवस और नरसंहार एवं मानव गरिमा दिवस के अवसर पर एक संदेश में जोर देकर कहा कि फिलिस्तीन 1948 से खून में डूबा हुआ है लेकिन पिछले दो वर्षों में गज़्ज़ा पर अत्याचार और अंधेरा छाया हुआ है, और 7 अक्टूबर 2023 से गज़्ज़ा पर थोपा गया ऐसा नरसंहार मानव इतिहास में कभी देखा या सुना नहीं गया है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन शामिल हैं, इस त्रासदी के सामने पूरी तरह से असहाय साबित हुए हैं और इस्राईल गज़्ज़ा में शांति के नाम पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह घोषित किया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र इस संकट में विफल रहा है, क्योंकि वह वैश्विक साम्राज्यवाद और ज़ायोनिज्म के सामने पूरी तरह से विफल हो गया है और वहाँ मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है।