सीरियन सेना के 8000 जवान जौलानी की जेलों में कैद  

अल-मालूमा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ समाहिर अल-खतीब ने जोर देकर कहा कि जौलानी के शासन वाले सीरिया ने विदेशी समर्थन से जो रास्ता अपनाया है वह खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि हम सीरिया में लगातार हो रहे अत्याचारों और बिना कारण गिरफ्तारियों के गवाह हैं, जिसके कारण यह देश अंतरराष्ट्रीय पक्षों के बीच प्रभाव क्षेत्रों के बंटवारे का मैदान बन गया है।

अल-खतीब ने स्पष्ट किया कि जौलानी के शासन ने नस्लवादी विचारधारा के साथ सीरिया के आंतरिक विभाजन को तेज कर दिया है और इस देश के लिए इस्राईल के हाथों से एक नए विभाजन का नक्शा तैयार किया गया है। जौलानी की जेलों में आठ हजार से अधिक सीरियाई सेना के पूर्व सैनिक मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम जनता की गतिविधियों में तेजी देखेंगे और यह बहुत खतरनाक दौर सीरिया को ऐसी स्थिति में ला सकता है जिससे वापसी संभव न हो।