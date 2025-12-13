तुर्की का एसडीएफ' के खिलाफ सैन्य अभियान करने का कोई इरादा नहीं

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि देश का सीरियाई क्षेत्र में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) के खिलाफ सैन्य अभियान करने का कोई इरादा नहीं है।

अंकारा में एक प्रेस ब्रीफिंग में तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ज़की अक़तुर्क ने कहा कि कुछ देश एसडीएफ को हथियार सौंपने से इनकार करने और सीरियाई सेना की पंक्तियों में शामिल न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एसडीएफ द्वारा समय बर्बाद करने के प्रयासों का कोई लाभ नहीं है और उनके सामने एकमात्र विकल्प सीरियाई सेना में विलय है।

उन्होंने कहा कि एसडीएफ की गतिविधियाँ सीरिया में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयासों में बाधा डालती हैं और सीरिया में सैन्य अभियान के लिए तुर्की सेना की तैयारी के बारे में दावे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की सेना की हाल की गतिविधियाँ केवल इकाइयों के नियमित अभियान के ढांचे के भीतर की गई थीं।

उन्होंने कहा कि तुर्की ने पहले भी एसडीएफ बलों के सीरियाई सेना में विलय की मांग की थी और इस समूह और सीरियाई सेना की गतिविधियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

यह कहा जाना चाहिए कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने पहले पूर्वोत्तर सीरिया में नागरिक और सैन्य संस्थानों के विलय के लिए एसडीएफ कमांडर मज़लूम अब्दी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है।