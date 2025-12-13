गज़्ज़ा अगले महीने से अंतरराष्ट्रीय बल तैनात होगा

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रॉयटर्स ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि बहुत से देशों ने इस अंतरराष्ट्रीय बल में शामिल होने की इच्छा जताई है, और अमेरिकी अधिकारी इन बलों के आकार, संरचना, आवास स्थल, प्रशिक्षण और गतिविधि की शर्तों पर काम कर रहे हैं।

नाम गुप्त रखने की शर्त पर इन सूत्रों ने बताया कि गज़्ज़ा में अंतरराष्ट्रीय बलों का नेतृत्व करने के लिए एक दो-सितारा जनरल पर विचार किया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गज़्ज़ा युद्धविराम की योजना के अनुसार, पहले चरण में युद्धविराम लागू हुआ, हमास ने ज़ायोनी शासन के कैदियों को रिहा किया और बदले में कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया।

दूसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय बल को गज़्ज़ा पट्टी में तैनात किया जाना है। इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने और स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्रों में भागीदारी की तैयारी जताई है।

हालांकि, हमास ने घोषणा की है कि अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों ने निशस्त्रीकरण के बारे में आधिकारिक तौर पर उनसे बातचीत नहीं की है और जब तक फिलिस्तीनी राज्य का गठन नहीं हो जाता, तब तक वह निशस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं करेगा।