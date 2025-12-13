ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना की कार्रवाई, विदेशी तेल टैंकर जब्त

ओमान की खाड़ी में ईंधन तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान ईरानी अधिकारियों ने एक विदेशी तेल टैंकर जब्त कर लिया है, जो 60 लाख लीटर तईंधन ले जा रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ओमान की खाड़ी में ईंधन तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान ईरानी अधिकारियों ने एक विदेशी तेल टैंकर को जब्त कर लिया, जो 60 लाख लीटर तस्करी किया गया ईंधन ले जा रहा था। टैंकर पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 क्रू सदस्य सवार थे।

हुरमुज़गान प्रांत के न्यायपालिका प्रमुख मुजतबा क़हरमानी ने पुष्टि की कि ईंधन तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाने के एक ऑपरेशन के दौरान, विदेशी तेल टैंकर को जास्क के पास ईरानी क्षेत्रीय जल में रोका गया।

क़हरमानी ने बताया कि जहाज बिना उचित समुद्री यात्रा दस्तावेजों या अपने ईंधन के माल के मैनिफेस्ट के चलाया जा रहा था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जहाज पर सभी नेविगेशन और सहायक प्रणालियों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था।

न्यायपालिका अधिकारी के अनुसार, टैंकर पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के नागरिकों का 18 सदस्य वाला चालक दल सवार था।



