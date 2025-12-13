अल-सीसी ने नेतन्याहू से मुलाकात करने से इनकार किया

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ज़ायोनी मीडिया ने कहा है कि मिस्र के राष्ट्रपतिअल-सीसी' ने ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री 'बेंजामिन नेतन्याहू' से मिलने से इनकार कर दिया है। यह कदम काहिरा और तल अवीव के बीच लगातार बने तनाव के बीच उठाया गया है।

टाइम्स ऑफ इस्राईल के सूत्र के अनुसार तल अवीव द्वारा काहिरा में एक संभावित बैठक की व्यवस्था करने की कोशिशों की रिपोर्टों के बावजूद, सीसी फिलहाल नेतन्याहू से मिलने का इरादा नहीं रखते हैं।

सूत्र ने कहा कि मिस्र पिछले कुछ महीनों से कई मुद्दों को लेकर ज़ायोनी शासन से नाराज है, और इससे दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह की निकट भविष्य की मुलाकात की संभावना कम हो जाती है, भले ही इस्राईल और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी बैठक को बढ़ावा देने के इच्छुक हों।

दूसरी ओर, काहिरा को चिंता है कि इस्राईल अभी भी फिलिस्तीनियों को सिनाई प्रायद्वीप की ओर धकेलने का इरादा रखता है, खासकर उन योजनाओं की पृष्ठभूमि में जो गज़्ज़ा पट्टी के दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित रफह शहर में प्रारंभिक पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर केंद्रित हैं।

मिस्र ने जोर देकर कहा है कि गज़्ज़ा से फिलिस्तीनियों के बाहर निकलने के लिए रफह क्रॉसिंग को फिर से खोलना इस क्षेत्र की आबादी को कम करने के उपाय के रूप में देखा जाएगा, और काहिरा "कभी भी ऐसा होने की अनुमति नहीं देगा।