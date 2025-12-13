अमेरिकी बलों ने चीन से ईरान जा रहे मालवाहक जहाज पर कब्जा किया 

अहलुल-बैत न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिकी विशेष बलों ने नवंबर में हिंद महासागर में एक जहाज पर छापा मारकर वह सारी सैन्य सामग्री जब्त कर ली, जो चीन से ईरान जा रही थी।

एक अमेरिकी अधिकारी ने अखबार को बताया कि माल में ड्यूल-यूज़ पुर्जे शामिल थे, जिनके ईरान के पारंपरिक हथियारों में इस्तेमाल होने की संभावना थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एकत्र की गई जानकारी से पता चलता है कि यह माल ईरान की मिसाइल कार्यक्रम के लिए पुर्जे उपलब्ध कराने वाली ईरानी कंपनियों को भेजा जा रहा था।

अखबार के अनुसार, अमेरिकी बल श्रीलंका के तट से सैकड़ों मील दूर जहाज पर सवार हुए और माल को जब्त कर नष्ट करने के बाद इसे अपना रास्ता जारी रखने की अनुमति दी।

