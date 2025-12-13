  1. होम
अफ़ग़ानिस्तान की भूमि को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे 

13 दिसंबर 2025 - 14:53
बयान में अपील की गई है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कार्रवाई करेगी । 

अफगानिस्तान अपनी धरती को दूसरे मुल्क के खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले या साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, साथ ही इस प्रकार की कार्रवाई करने वाले व्यक्ति और ग्रुप्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। 
अफगानिस्तान में एक हजार से ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स की मौजूदगी में एक सभा का आयोजन हुआ।  इसी सभा में उलमा ने एक साझा बयान जारी किया। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। बयान में अपील की गई है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कार्रवाई करेगी । 

