हिज़्बुलाह के खिलाफ लेबनान सेना को अमेरिका ने दिया सैन्य पैकेज का लालच 

अमेरिका ने लेबनान सेना को 90 मिलियन डॉलर के सैन्य वाहनों की बिक्री को मंजूरी दी है, इसका मकसद लेबनानी सेना को मजबूत कर हिज़्बुल्लाह पर लगाम कसना है। अमेरिका का कहना है कि इससे लेबनान की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ेगी।

वॉशिंगटन ने लेबनान को करीब 90 मिलियन डॉलर मूल्य के मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स (MTVs) बेचने की मंजूरी दे दी है। इस सौदे का लक्ष्य लेबनानी सेना की काउंटरटेररिज्म की क्षमता बढ़ाना और उसकी गतिशीलता को मजबूत करना बताया जा रहा है।

हाल के महीनों में यह तीसरी बार है जब अमेरिकी प्रशासन ने लेबनान को सैन्य समर्थन दिया है। सितंबर महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने $14.2 मिलियन का प्रेसिडेंटिअल ड्रॉ डाउन जारी किया, वहीं अक्टूबर में $240 मिलियन का बड़ा पैकेज सेना और लेबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज को दिया गया।