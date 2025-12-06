कनाडा ने सीरिया का नाम आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची से हटाया

अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना - के अनुसार, कनाडा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने सीरिया का नाम "आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों" की सूची से हटा दिया है और "हैयते तहरीरुश्-शाम" को "आतंकवादी समूह की लिस्ट से हटा दिया है।
कनाडा के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा: "हाल की कार्रवाइयाँ ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित हमारे सहयोगियों के निर्णयों के अनुरूप हैं और सीरिया में स्थिरता को मजबूत करने के लिए सीरियाई संक्रमणकालीन सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप की गई हैं। कनाडा ने असद की सरकार द्वारा जनता के विरोध को दबाने और खूनी गृहयुद्ध शुरू करने के कारण सीरिया को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची में रखा था।
असद सरकार के पतन और अहमद अल-शरा के नेतृत्व में "हैयते तहरीरुश्-शाम" की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, कनाडा सहित कुछ पश्चिमी देशों ने दमिश्क के खिलाफ प्रतिबंधों में ढील दी है। कनाडा ने पहले अल-कायदा के साथ संबंधों के कारण "हैयते तहरीरुश्-शाम" पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब कई अन्य पश्चिमी देशों की तरह, उसने इस समूह को आतंकवाद की सूची से बाहर कर दिया है ताकि नई सीरियाई सरकार के साथ सहयोग संभव हो सके।
हालांकि, कनाडा के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि 56 सीरियाई व्यक्तियों के खिलाफ जिनमें असद युग के पूर्व अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं,लागू रहेंगे।
कनाडा ने सीरिया का नाम आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है और "हैयते तहरीरुश्-शाम" को आतंकवादी समूहों की सूची से बाहर कर दिया है, लेकिन 56 सीरियाई व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।
अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना - के अनुसार, कनाडा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने सीरिया का नाम "आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों" की सूची से हटा दिया है और "हैयते तहरीरुश्-शाम" को "आतंकवादी समूह की लिस्ट से हटा दिया है।
आपकी टिप्पणी