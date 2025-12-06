ज़ायोनी सेना में आत्महत्या के मामलों में असाधारण वृद्धि

ज़ायोनी सेना द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्टों में बताया गया है कि ज़ायोनी सैनिकों में आत्महत्याओं के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फिलिस्तीनी सूचना केंद्र के अनुसार, यह वृद्धि 7 अक्टूबर 2023 से गज़्जा में शुरू हुए युद्ध के बाद बढ़ते मानसिक दबाव का परिणाम है। आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर से 2023 के अंत तक सात सक्रिय सैनिकों ने आत्महत्या की।

वर्ष 2024 में 21 सैनिकों ने अपनी जान ली थी, जबकि 2025 की शुरुआत से अब तक कम से कम 20 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध से पहले ज़ायोनी सेना में औसतन सालाना 12 आत्महत्या के मामले दर्ज होते थे, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यह दर लगभग दोगुनी हो गई है।