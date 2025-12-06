हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह पर इराक के रुख से अमेरिका निराशा

अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना - के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने आज कहा कि वाशिंगटन लेबनान के हिज़्बुल्लाह और यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन की संपत्तियों को फ्रीज़ करने के अपने फैसले से इराक के पीछे हटने से "गहराई से निराश" है और इस बात पर जोर दिया कि बगदाद पर दबाव जारी रहेगा।

एमटीवी नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दावा किया कि यह दोनों समूह क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरा हैं।

अन्य देशों में स्पष्ट हस्तक्षेप करते हुए "टॉमी ब्रूस" ने कहा दुनिया भर के देशों को ईरान से जुड़े बलों द्वारा प्रशिक्षण, धन जुटाने, हथियार हासिल करने या हमले करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने से रोकना चाहिए।

अमेरिकी नेता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान से जुड़े उन समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए इराक पर दबाव जारी रखेगा जो अमेरिका और इराक के हितों को खतरे में डालते हैं।

बता दें कि इराक ने पहले कई संस्थाओं की संपत्तियों को फ्रीज़ करने की खबर दी थी जिनमें हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह भी शामिल थे, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि इन नामों को विदेशी दबाव पर शामिल किया गया था और इराक केवल आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों को सूची में शामिल करने पर सहमत हुआ था।