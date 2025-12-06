गज़्ज़ा के खिलाफ नई साजिश, मुस्लिम देश भड़के 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गज़्ज़ा सीजफायर प्रस्ताव के मुताबिक इस्राईल को रफह क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खोलना होगा। मतलब यह कि गज़्ज़ा निवासी रफह क्रॉसिंग से होते हुए गज़्ज़ा के बाहर जा सकेंगे और फिर वापस भी आ सकेंगे। लेकिन इस्राईल की नियत में खोट है।

ज़ायोनी नेताओं ने बयान दिया कि इस्राईल रफह क्रॉसिंग को एक तरफ से खोलेगा, यानी जो गज़्ज़ावासी रफह क्रॉसिंग से बार जाएंगे, वे दोबारा वापस गज़्ज़ा नहीं आ पाएंगे। इस पर सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों ने विरोध व्यक्त किया है।

सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके रफह क्रॉसिंग को सिर्फ एक तरफ खोलने के ज़ायोनी बयानों पर गहरी चिंता जताई।

इन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस्राईल के इस प्लान को सीधे खारिज कर दिया। एक जॉइंट बयान जारी करके इन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि गज़्ज़ा में स्थिरता हो, फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर रहने का अधिकार हो और गज़्ज़ा से मानवीय संकट खत्म हो।