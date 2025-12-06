बबनूसा में दोहराया जा सकता है अल-फाशिर का जनसंहार

अहलुलबैत (अ.स.) न्यूज़ एजेंसी –अबना– के अनुसार, पश्चिम कुरदुफान प्रांत के बबनूसा शहर की पिछले कई हफ्तों से रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने घेराबंदी कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इस शहर में मानवीय स्थिति के और बिगड़ने से उत्तरी दारफुर के अल-फाशिर शहर जैसी भयावह त्रासदी दोहराई जा सकती है।

सूडानी सेना ने घोषणा की है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने बबनूसा को तोपखाने और रणनीतिक ड्रोन से निशाना बनाया है, लेकिन शहर के पतन का खंडन किया है।

बबनूसा अपनी महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभाता है और इस शहर की आबादी लगभग ३ लाख बताई गई है।

सूडानी सेना बबनूसा से गुजरे बिना दारफुर के कुछ हिस्सों या कुरदुफान के अन्य क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सकती; इसलिए रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के हाथों शहर का पतन सेना की आपूर्ति मार्गों के कटने का संकेत होगा।

दूसरी ओर, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के लिए बबनूसा पर नियंत्रण उत्तरी कुरदुफान के "अल-अबिद" शहर तक का रास्ता खोल सकता है।