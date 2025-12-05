संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन कर रहा है इस्राईल : यूनीफेल 

UNIFIL ने चेतावनी दी है कि कल हमारे कार्य क्षेत्र ज़ायोनी सेना के के हवाई हमले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन हैं। UNIFIL ने कहा कि उनकी एक गश्ती टुकड़ी कल दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील कस्बे के पास गोलीबारी का निशाना बनी, हालांकि इसमें किसी जवान को चोट नहीं आई।

UNIFIL ने आगे कहा: हम ज़ायोनी सेना से अनुरोध करते हैं कि वह मौजूदा संचार और समन्वय तंत्र का उपयोग करे। हम दक्षिणी लेबनान में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लेबनान व इस्राईल को प्रस्ताव 1701 लागू करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

ज़ायोनी शासन ने युद्धविराम का उल्लंघन जारी रखते हुए और सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए एक बार फिर लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन किया और दक्षिणी लेबनान के तायर क्षेत्र में मरौना इलाके को निशाना बनाया।

इस हमले से पहले भी, ज़ायोनी शासन ने एक ड्रोन के जरिए पूर्वी लेबनान के बेकाअ क्षेत्र में नबी शीस इलाके को निशाना बनाया था।

ज़ायोनी आक्रमणकारियों ने पूर्वी लेबनान के बालबेक क्षेत्र में अल-शा'रा जेंटा इलाके पर भी हमला किया और दक्षिणी लेबनान के जबआ इलाके में एक इमारत को भी हवाई हमले का निशाना बनाया।