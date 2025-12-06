फ्रांस में हर तीसरा मुसलमान भेदभाव का शिकार 

फ्रांस में इसलामोफोबिया अपने चरम पर है ।एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ा है, हर तीन में से एक मुसलमान खुद को पीड़ित बता रहा है। फ्रांस की ह्यूमन राइट्स लोकपाल क्लेयर हैडन की जारी की गई इस रिपोर्ट में 2024 में 5,000 लोगों के सर्वे का ज़िक्र किया गया है।

फ्रांस का कानून जातीय, भाषाई या धार्मिक आधार पर डेटा इकट्ठा करने पर रोक लगाता है, जिससे भेदभाव के बारे में पूरी जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, सर्वे में पाया गया कि पिछले पांच सालों में 7 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ है। वहीं 2016 में यह आंकड़ा 5 फीसद था।