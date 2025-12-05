आईएसआईएस ने जौलानी के लड़ाकों पर हमले की जिम्मेदारी ली

अहल अल-बैत (अ.स.) अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, आईएसआईएस ने सीरिया की सत्ता पर काबिज तकफीरी आतंकी समूह के प्रमुख जौलानी के सीमा शुल्क और सीमा प्रशासन से जुड़ी एक गश्ती टीम पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इस समूह के सदस्यों द्वारा किए गए इस हमले की घोषणा आईएसआईएस ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट के माध्यम से की।

अरबी अल-जदीद की रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह के दावे के अनुसार, हमलावर हलब-दमिश्क मार्ग पर हलब प्रांत के उपनगरीय इलाके अल-ज़ार्बा शहर के पास जौलानी शासन की गश्ती टीम के दो सदस्यों को मारने में सफल रहे और दो अन्य लोग घायल हो गए।

स्थानीय सूत्रों ने अरबी अल-जदीद को सूचित किया कि इस हमले में मारे गए एक व्यक्ति 'ईसा राद' को गुरुवार दोपहर हुम्स प्रांत के उपनगरीय इलाके अल-कसीर शहर में दफनाया गया।

जौलानी शासन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन के जनसंपर्क प्रबंधक 'माज़िन अलूश' ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि इस हमले ने एक गश्ती टीम को निशाना बनाया जिसका कार्य एक ट्रक को एस्कॉर्ट करना था, और यह गश्ती टीम दक्षिणी हलब उपनगर के अल-ज़ार्बा क्षेत्र में बंदूकधारियों से भरी एक कार द्वारा लगाए गए सशस्त्र घात में फंस गई। उन्होंने कहा कि इस हमले के परिणामस्वरूप दो सीमा शुल्क कर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

बता दें कि पहले भी आईएसआईएस ने एक ऐसा ही हमला किया था जिसमें इदलिब प्रांत के उपनगरीय इलाके सराकेब शहर के आसपास जौलानी शासन के रक्षा मंत्रालय के दो सदस्य मारे गए थे। यह हमला नवंबर के अंतिम सप्ताह में हुआ था।