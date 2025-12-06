पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर झड़पें, आरोप प्रत्यारोप जारी 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते शुक्रवार की रात भीषण गोलीबारी हुई। यह कार्रवाई लगभग दो घंटों तक चली, जिसके बाद दोनों पक्षों ने फायरिंग रोक दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसे सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सुलझाया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए हैं।

अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि दोनों देशों की सेना के बीच शुक्रवार की रात को गोलीबारी हुई।

अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अबिदुल्लाह फारूकी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने सबसे पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अफगान सैनिकों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब भी संघर्षविराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू की। पाकिस्तानी सेना पूरी सतर्कता के साथ देश की सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए है।

