दमिश्क, जौलानी समूह और एसडीएफ के बीच तनाव युद्ध के कगार पर पहुँचा

सीरिया की राजधानी दमिश्क और उत्तर-पूर्वी सीरिया में कुर्द-नेतृत्व वाली सुरक्षा बलों (एसडीएफ) के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया ने तुर्की के समर्थन से कुर्द-नियंत्रित क्षेत्रों पर संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई है।

10 मार्च को समझौते की समय सीमा समाप्त होने से 25 दिन पहले ही हालात बिगड़ गए हैं। तुर्की का दबाव बढ़ने से यह समझौता टूटता दिख रहा है और उत्तर-पूर्वी सीरिया में युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, तुर्की तभी सीरियाई प्रशासन को मान्यता देगा जब एसडीएफ भंग हो जाए और उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से नई सीरियाई सेना में शामिल हों। हालांकि, एसडीएफ ने अपने हथियार छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।

दोनों पक्षों ने हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पिछले 48 घंटों में तुर्की के चार ड्रोन मार गिराए गए हैं। एसडीएफ ने अलेप्पो और दैरूज़्ज़ोर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका, तुर्की और सीरिया के बीच हुए त्रिपक्षीय वार्ता के बावजूद, स्थिति को शांत करने के प्रयास अब तक नाकाम रहे हैं। संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए हैं, लेकिन अब लगता है कि युद्ध से बचना असंभव हो गया है।