ईरान के खिलाफ साजिश,  आज़रबैजान के रास्ते भेजे जा रहे हैं घातक हथियार

ईरान ने पश्चिम अजरबैजान में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और 198 विस्फोटक डिवाइस जब्त किए। IRGC की खुफिया कार्रवाई ने देश के भीतर बड़े हमलों की संभावित योजना को रोक दिया। ईरान की सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट पर हैं।

ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम अजरबैजान प्रांत में एक ऐसी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है, जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया। अरुमिए काउंटी की सीमा पर सुरक्षा बलों ने अजरबैजान के रास्ते देश के भीतर भेजी जा रही भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों की खेप पकड़ ली। यह ऑपरेशन IRGC की ग्राउंड फोर्स और इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन की संयुक्त कार्रवाई का नतीजा था।

IRGC के हम्जा सय्यदुश-शोहदा बेस के मुताबिक, कई दिनों से चल रही हाई-टेक निगरानी, इंटेलिजेंस ट्रैकिंग और जमीनी ऑपरेशन की मदद से इस तस्करी को रोका गया। बरामद माल में 198 तैयार-टू-यूज़ विस्फोटक डिवाइस, हथियार और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल थे जो किसी भी बड़े हमले के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

अधिकारियों का दावा है कि यह पूरा हथियारों का नेटवर्क सीमा पार से दाखिल कराकर देश के भीतर गहराई तक भेजने की योजना बना रहा था। इसका मकसद था बड़े सबोटाज,सुरक्षा ढांचे में अस्थिरता और अंदरूनी इलाकों में दहशत फैलाना। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने इस बड़े खेल को शुरू होने से पहले ही रोक दिया।

यह पहली घटना नहीं है, कुछ ही दिनों पहले IRGC ने दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में कुख्यात संगठन अंसार अल-फुरकान के मॉड्यूल को ध्वस्त किया था। यह इलाका विदेशी समर्थित आतंकी संगठनों की गतिविधियों के लिए लंबे समय से हॉटस्पॉट रहा है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियाँ पश्चिम और पूर्वी सीमाओं पर लगातार ऐसे नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं।