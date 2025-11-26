 रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के अपराध और जनसंहार के पक्के सुबूत मौजूद 

सूडान की सुरक्षा और रक्षा परिषद ने कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह दस्तावेज़बद्ध हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह मानवतावादी गलियारों को खोलने और राहत कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिषद ने उत्तर दारफुर के अल-फ़ाशिर शहर समेत कई इलाकों में RSF द्वारा की गई भारी मानवाधिकार उल्लंघनों की कड़ी निंदा की। बयान में सामूहिक हत्याओं, यौन हिंसा और जातीय सफ़ाए जैसे अपराधों का उल्लेख किया गया, जिन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम योजना पर परिषद ने कहा कि संबंधित संस्थाओं को जवाब देने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन सरकार किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें RSF का नागरिक क्षेत्रों से पीछे हटना और विस्थापितों की सुरक्षित वापसी शामिल न हो।

उधर मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई ने भी सूडान में मानवीय शांति के लिए एक युद्धविराम प्रस्ताव रखा है।

अप्रैल 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से हज़ारों नागरिक मारे जा चुके हैं और लाखों लोग सूडान के भीतर और बाहर विस्थापित हुए हैं, जबकि एक स्थायी युद्धविराम तक पहुँचना अब भी चुनौती बना हुआ है।