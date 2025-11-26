ईरान ने कैरेबियन क्षेत्र में ज़ायोनी गतिविधियों को बताया बड़ा खतरा

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कैरेबियन क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में ज़ायोनी गतिविधियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

अराक़्ची ने वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री इवान गिल पिंटो से फोन पर बातचीत में कहा कि इस्राईल की बढ़ती सैन्य और खुफिया मौजूदगी क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग की समीक्षा की गई और संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी। ईरान और वेनेज़ुएला ने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया।

अराक़्ची ने अमेरिका की “धमकाने वाली और अवैध” नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला सहित स्वतंत्र देशों पर दबाव अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अमेरिकी एकतरफ़ा कार्रवाइयों के खिलाफ संयुक्त जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

ईरानी विदेश मंत्री ने ज़ायोनी शासन के खिलाफ “नरसंहार और युद्ध अपराधों” के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग भी दोहराई।

वेनेज़ुएला ने ईरान की “सैद्धांतिक और स्पष्ट” स्थिति की सराहना की और कहा कि उसका देश अमेरिकी दबावों के सामने डटा रहेगा।