जॉर्डन में आतंकियों और सेना की मुठभेड़, दो तकफीरी हलाक

अहलेबैत समाचार एजेंसी (अबना) के अनुसार, जॉर्डन के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि रम्सा शहर में सुरक्षा बलों की विशेष कार्रवाई के दौरान तकफीरी गुट से जुड़े दो भाई मारे गए। यह अभियान पहली बार एक “पुलिस रोबोट” की मदद से चलाया गया, जिसने लोगों का खास ध्यान खींचा।

यह ऑपरेशन बुधवार तड़के रम्सा शहर के केंद्र में स्थित एक भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में हुआ, जो सीरिया के दरआ शहर की सीमा के पास है। मुठभेड़ के दौरान चार सुरक्षाकर्मी घायल हुए।

जोर्डन की सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह दोनों भाई वांछित थे और एक तकफीरी संगठन से जुड़े थे। जब विशेष बल उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नियमों के अनुसार जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों की मौत हो गई और मौके से हथियार व उपकरण बरामद हुए।

बयान में कहा गया कि दोनों हथियारबंद आतंकियों ने गोलीबारी के दौरान अपनी मां का इस्तेमाल ढाल की तरह करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू में कर लिया और उनकी मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अभियान के दौरान इलाके की बिजली काट दी गई और मार्केट की गलियों को घेर लिया गया ताकि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने भारी गोलीबारी की आवाजें सुनीं और कुछ दुकानों में आग की लपटें भी देखीं। सुरक्षा बलों ने हथियारबंद व्यक्तियों को काबू करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया।

ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने इस समूह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश के लिए इलाके में विशेष गश्त चलाई। गैर-आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये लोग सलफी-जिहादी धड़े से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इनके बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।