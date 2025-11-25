फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची 

ईरानी विदेश मंत्री अराक़्ची , हॉलैंड में केमिकल वेपन्स प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के बाद, फ्रांस के विदेश मंत्री की दावत पर पेरिस जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई के अनुसार, इस यात्रा में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनमें ईरानी नागरिक महदियेह असफ़ंदियारी की स्थिति, क्षेत्रीय हालात और अंतरराष्ट्रीय बदलाव शामिल हैं।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान का मूल सिद्धांत दूसरे देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर संबंध रखना है, और हर अवसर को अपने रुख और मांगों को स्पष्ट रूप से पेश करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन मुद्दों में फ़िलिस्तीन और लेबनान में इस्राईली शासन के लगातार अपराध, परमाणु मुद्दा और अन्य अहम अंतरराष्ट्रीय विषय शामिल हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत में ईरान के रुख को बयान किया जाएगा और ईरानी जनता की जायज़ मांगें पेश की जाएंगी।