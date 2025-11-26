नेतन्याहू का भारत दौरा फिर टला, दो बार पहले भी हुआ रद्द 

केंद्र की भाजपा नीत सरकार और ज़ायोनी नेता बेंजामिन नेतन्याहू के संबंध बेहद मधुर रहे हैं । अब नेतन्याहू के भारत दौरे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिसंबर की तारीख तो पोस्टपोन हो गई थी लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो भारत आने की अगली तारीख तय कर रहे है।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़का कर लाखों लोगों के जनसंहार के आरोपी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत दौरे को सुरक्षा कारणों की वजह से टाल दिया है। अब ज़ायोनी मीडिया रिपोर्ट्स में सुरक्षा को लेकर की गई बातों को गलत बताया गया है।

ज़ायोनी शासन की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक, उन्हें भारत के सुरक्षा तंत्र पर पूरा भरोसा है और दोनों पक्ष दौरे की नई तारीखों पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।

