ईरान और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की बैठक; क्षेत्रीय तनाव कम करने और सहयोग को बढ़ाने पर जोर

ईरान और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर जिम्मेदाराना कदम उठाकर शांति और न्याय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जॉं नोएल बारो ने पेरिस में मुलाकात की और ईरान के परमाणु मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में पश्चिम एशिया की हालिया स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक शांति और सुरक्षा का माहौल और ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर तनाव कम करने और स्थायी शांति एवं न्याय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार और रचनात्मक कदम जरूरी हैं।

बैठक के दौरान ईरान-फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की गई। दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि संबंधों में बाधाओं को दूर करने और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय परामर्श का सिलसिला जारी रखा जाएगा।