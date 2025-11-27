अमेरिका के लिए ही काम करता था  नेशनल गार्ड्स पर गोलीबारी का आरोपी 

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर गोलीबारी की घटना में दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली लगी, जबकि हमलावर को काबू कर लिया गया। एफबीआई ने हमलावर की पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में की है।

घटना के बाद तत्काल प्रतिक्रिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अफगानों की एंट्री रोकने की घोषणा की। ट्रंप ने इस हमले को आतंकी घटना करार दिया और कहा कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमलावार के बारे में फिलहाल और जानकारी आई है जो चौंकाने वाली है।

रहमानुल्लाह लाकनवाल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और इसी साल उसे मंजूरी मिली।

मिली जानकारी के मुताबिक लाकनवाल पहले अफगानिस्तान में 01 यूनिट में सैनिक के रूप में तैनात था यह यूनिट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से स्थापित, प्रशिक्षित और सुसज्जित की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट के कई सदस्य वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके कारण कभी-कभी आत्महत्या और दूसरों पर हमले जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं।

