बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे,  6 स्थान का चयन पूरा 

पश्चिम बंगाल में बाबारी मस्जिद मामले पर सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। ममता सरकार के विधयक और तृणमूल कांग्रेस नेता ने इस पर फिर से टिप्पणी करते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वहां एक स्टेज होगा जिस पर 400 लोग बैठ सकते हैं। स्टेज कहां होगा, यह मैं आपको 4 दिसंबर को बताऊंगा।

बाबरी मस्जिद के बारे में भरतपुर के तृणमूल MLA हुमायूं कबीर ने कहा कि मुझे नहीं पता किसने क्या कहा? लेकिन, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी।

उन्होंने कहा मेरे पास एक नहीं छह जमीनें तैयार हैं। आपको किसने बताया कि जिस जमीन पर विवाद हो रहा है उस पर बाबरी मस्जिद बन रही है। मैंने कोई जमीन नहीं देखी है और न ही किसी को बताया है। अगर कोई मेरा सिर काटने आएगा तो उसके लिए सही इंतजाम किया जाएगा।

