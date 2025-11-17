लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है इस्राईल 

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के ज़ायोनी मीडिया ने खुलासा किया है कि तल अवीव लेबनान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इस्राईल के सुरक्षा हलकों में लेबनान पर बड़े सैन्य हमले की इच्छा बढ़ रही है, ऐसी जंग जो कई दिनों तक जारी रह सकती है।

यह रिपोर्ट उस समय आई है जब ज़ायोनी फौज के प्रमुख इयाल जमीर ने गज़्ज़ा के खिलाफ एक बार फिर भड़काऊ और युद्धोन्मादी बयान दिए।

उधर बीती रात ज़ायोनी ड्रोन ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान के शहर सूर के मनसूरी इलाके में एक गाड़ी बनाया। इस हमले में एक नागरिक शहीद हुआ।

बता दें कि इस्राईल और लेबनान के बीच अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत 27 नवंबर 2024 को युद्धविराम लागू हुआ था। लेकिन युद्धविराम के बाद से ही इस्राईल इस समझौते का हजारों बार उल्लंघन कर चुका है, और इसके नतीजे में कई लेबनानी नागरिक घायल या शहीद हुए हैं।

