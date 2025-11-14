ईरान दोबारा किसी भी हमले का विनाशकारी जवाब देगा 

इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वायुसेना के प्रमुख जनरल मजीद मूसवी ने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले दुश्मन को उसके गंभीर और निर्णायक परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

आईआरजीसी की वायुसेना के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सय्यद मजीद मूसवी ने चेतावनी दी है कि ईरान के विरुद्ध किसी भी नई सैन्य कार्रवाई या पुनः आक्रमण की स्थिति में दुश्मन को कठोर जवाब मिलेगा।

जनरल मूसवी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कदम का परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। दुश्मन को ऐसा कदम उठाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। उन्होंने शहीदों को ईरान की रक्षा शक्ति की नींव बताते हुए कहा कि उनके मार्ग को पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ जारी रखा जाएगा।

जनरल मूसवी ने शहीद हसन तेहरानी मुक़द्दम को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का संस्थापक और दूरदर्शी सैन्य रणनीतिकार माना जाता है।

शहीद तेहरानी मुक़द्दम ने 1980 के दशक में थोपे गए युद्ध के दौरान ईरान की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की आधारशिला रखी थी और एयरोस्पेस बल के कई महत्वपूर्ण कमांडरों को प्रशिक्षित किया था।