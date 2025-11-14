कोलंबिया के राष्ट्रपति  ने पेंटागन के सैन्य अभियान पर जताई आपत्ति

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कैरेबियन सागर में पेंटागन के नए सैन्य अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक “हिंसक और जंगली व्यक्ति” हैं और वे हमें डराना चाहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही पेंटागन ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नया अभियान शुरू करने की घोषणा की, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कैरेबियन में संदिग्ध ड्रग–कार्गो जहाजों पर अमेरिकी हमलों की निंदा की।

पेत्रो ने ट्रम्प की आलोचना करते हुए कहा: “वह एक जंगली इंसान है, वह हम पर दबाव डालकर हमें डराना चाहता है। राष्ट्रपति पेत्रो ने यह संभावना भी खारिज नहीं की कि जिन जहाज़ों पर हमला हुआ है, उनमें से कुछ का संबंध ड्रग कार्टेल से रहा हो सकता है।

उन्होंने कहा: “शायद जुड़े हों, शायद नहीं। हमें पता नहीं। कानून के अनुसार और इंसानों के साथ सभ्य व्यवहार के रूप में, उन जहाज़ों को रोककर जांच की जानी चाहिए थी, न कि उन्हें निशाना बनाया जाए। पेत्रो ने हमलों में मारे गए लोगों को “बेहद गरीब नाविक” बताया जो कार्टेलों द्वारा काम पर रखे गए थे।

उन्होंने कहा: “जब उन मिसाइलों में से एक जहाज़ पर गिरती है, वह उसी नाविक को मारती है। वह असली ड्रग तस्कर को नहीं मारती।”