पाकिस्तान ने तेहरान की मध्यस्थता का स्वागत किया

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान, तेहरान द्वारा इस्लामाबाद और काबुल के बीच मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत करता है। डेली डॉन के सवाल पर, ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि ईरान हमारा भाई और दोस्त देश है। पाकिस्तान हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहता है और ईरान के मध्यस्थता प्रस्ताव की सराहना करता है।

उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि ईरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आमतौर पर वही पक्ष मध्यस्थता से डरता है जो कानूनी और राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में हो।

इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद और काबुल के बीच तीसरे दौर की बातचीत इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्योंकि दोनों पक्ष सीमा आतंकवाद को रोकने के तंत्र पर सहमति तक नहीं पहुँच सके। यह बातचीत अक्टूबर में होने वाली खूनी झड़पों के बाद शुरू हुई थी।

प्रारंभिक संघर्षों के बाद भी कई घटनाएँ सीमा पर हुईं और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ‘गुल बहादुर’ समूह के ठिकानों को निशाना बनाया। अंत में 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों में अस्थायी युद्धविराम हुआ और आगे की बातचीत दोहा में जारी रही।

दूसरा दौर 25 अक्टूबर को अंकारा में शुरू हुआ, लेकिन 29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने घोषणा की कि यह दौर भी बेनतीजा रहा। हालांकि तुर्की और कतर की मध्यस्थता से 31 अक्टूबर के संयुक्त बयान के साथ बातचीत की प्रक्रिया फिर शुरू हुई। लेकिन 7 नवंबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताया कि बातचीत एक बार फिर रुक गई है।

मुलाक़ातों के विफल होने के बाद अफ़ग़ान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते निलंबित कर दिए।

पिछले हफ्ते, ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने की अपील की।

